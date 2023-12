Innerhalb der letzten zwei Wochen hat ein Unbekannter sich Zugriff auf ein Fahrzeug in Itzehoe verschafft und daraus eine Jacke samt Fahrzeugbrief entwendet.

Itzehoe (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum vom 27. November 2023 bis zum vergangenen Sonntag hat ein Täter ein auf einem Parkplatz im Papenkamp abgestelltes Auto aufgesucht. Der Unbekannte öffnete den Opel auf unklare Weise und stahl daraus eine Jacke, in der sich der zu dem Astra gehörende Fahrzeugbrief befand. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte bei etwa 150 Euro liegen, der Wert des Stehlguts bei 80 Euro.



Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.



Merle Neufeld