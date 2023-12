Von einem Privatgrundstück in Glückstadt hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende dort gelagerte Solarmodule entwendet.

Glückstadt (ots) - Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Im Zeitraum von Freitag, 16.00 Uhr, bis zum Montag, 08.00 Uhr, begab sich ein Dieb auf ein Grundstück einer Firma in der Straße Der Keil. Dort lagerten auf Paletten diverse PV-Module, die verbaut werden sollten. Zwei der Paletten stahl der Täter, auf ihnen befanden sich je 35 Module. Der Abtransport der Beute dürfte mit einem Fahrzeug oder einer größeren Maschine erfolgt sein.



Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld