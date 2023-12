Am Wochenende waren in Heide Autoaufbrecher unterwegs.

Heide (ots) - Sie öffneten drei geparkte Fahrzeuge, aus zwei von ihnen entwendeten sie Gegenstände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



In der Lilly-Wolff-Straße waren die Aufbrecher am Montag zwischen 0.30 Uhr und 12.15 Uhr aktiv. Sie drangen in einen am Fahrbahnrand stehenden VW Golf ein und stahlen einen Goldring im Wert von 300 Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei 200 Euro liegen.



In der Timm-Kröger-Straße waren zwei Autos auf einem Parkplatz betroffen. Eines öffneten Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagvormittag, aus dem Inneren entwendeten sie jedoch nichts. Einen zweiten Wagen, einen Opel, brachen Unbekannte von Sonntag auf Montag auf und nahmen ein Navigationsgerät im Wert von 100 Euro mit.



Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.



Merle Neufeld