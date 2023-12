Am Dienstagabend hat eine Streife in Moorhusen einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert hinter dem Steuer saß.

Moorhusen (ots) - Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.



Gegen 22.30 Uhr waren Beamte in Kleve unterwegs. Hier fiel ihnen ein Fahrzeug auf, das schlecht beleuchtet und dessen vorderes Kennzeichen nicht sichtbar war. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und stoppten den Audi schließlich in Moorhusen. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille, ein letzter mit dem gerichtsverwertbaren Gerät lieferte ein Ergebnis von 1,31 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt den Führerschein.



Der 52-jährige Beschuldigte darf erst einmal keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen, ihn erwartet eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.



Merle Neufeld