Dank des Hinweises einer Zeugin ist es der Polizei in der Nacht zu heute in Itzehoe gelungen, zwei Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen.

Itzehoe (ots) - Bei ihnen handelte es sich um junge Leute im Alter von 14 und 17 Jahren.



Gegen 02.40 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei, die gerade Einbrecher am Werk in der Breiten Straße beobachtete. Die Täter waren in einen Computerladen eingestiegen und trugen aus diesem fortwährend Stehlgut heraus. Noch bevor die Verdächtigen fliehen konnten, nahmen Einsatzkräfte sie im Bereich des Tatortes fest. Das Diebesgut, so ermittelten die Polizisten, sollte sich in einer nahegelegenen Wohnung befinden. Bei einer durch einen Staatsanwalt daraufhin angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten die Beute tatsächlich sicher.



Der 14 Jahre alte Glückstädter und der 17-jährige Itzehoer müssen sich nun wegen des Einbruchs verantworten. Beide Beschuldigte waren polizeilich bereits bekannt.



Merle Neufeld