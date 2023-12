In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in Heide ein Fahrzeug, ein Dixiklo sowie einen Bauwagen beschädigt.

Heide (ots) - Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.



Vermutlich in der Zeit ab 04.00 Uhr suchten Randalierer die Straße Lüttenheid auf. Mit einem Böller beschädigten sie eine dort aufgestellte mobile Toilette und gleichzeitig den danebenstehenden Bauwagen. Zudem zerkratzten sie einen geparkten Mini Cooper großflächig, Schadenshöhe an dem Auto etwa 5.000 Euro.



Eine Anwohnerin nahm gegen 05.30 Uhr einen lauten Knall wahr, vermutlich verursacht durch das Zünden des Knallkörpers.



Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, sollten sich mit der Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld