Bei einer Schiffskontrolle am Donnerstag haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel auf einem Tanker Mängel an der Abwasserbehandlungsanlage festgestellt.

Brunsbüttel (ots) - Sie nahmen eine Sicherheitsleistung.



Während der Kontrolle eines Tankmotorschiffes mit Heimathafen Madeira im Hafen Ostermoor stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Abwasserbehandlungsanlage des Schiffes nicht ordnungsgemäß arbeitete und dass von dem Schiff aus nicht ausreichend behandeltes Abwasser in das Hafengewässer und zuvor bereits in das deutsche Küstenmeer gelangt war.

Nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und mit der Hafenbehörde Brunsbüttel wird gegen den Maschinenleiter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der See-Umweltverhaltensverordnung eingeleitet. Das BSH ordnete zudem die Einziehung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1053,50 Euro an. Nach Rücksprache mit der Hafenbehörde untersagten die Beamten ein weiteres Einleiten und ordneten die Benutzung des Abwasserhaltetanks an.



Merle Neufeld