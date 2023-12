Am Donnerstag hat ein Unbekannter eine Scheibe eines in Heiligenstedten abgestellten Fahrzeugs beschädigt.

Heiligenstedten (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.



Gegen 07.00 Uhr stellte die Anzeigende ihren Opel auf dem Parkplatz im Juliankadamm 5 ab. Als sie nach der Arbeit um 13.20 Uhr zu dem Ort zurückkehrte, bemerkte sie, dass an ihrem Wagen eine kleine Scheibe auf der Beifahrerseite beschädigt war. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa tausend Euro belaufen.



Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.



Merle Neufeld