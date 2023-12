In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte aus einem Monteursfahrzeuge sämtliche darin gelagerten Werkzeuge entwendet.

Itzehoe (ots) - Die Schadenssumme liegt bei mehreren tausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen suchten Diebe einen VW Transporter auf, der in der Suder Allee abgestellt war. Sie brachen das Firmenfahrzeug auf und stahlen daraus diverse Werkzeuge, unter anderem zwei Radialpressen im Wert von je 3.500 Euro.



Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.



Merle Neufeld