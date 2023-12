Am Donnerstag haben Einbrecher drei Einfamilienhäuser in Lohe-Rickelshof heimgesucht.

Lohe-Rickelshof (ots) - Sie erbeuteten unter anderem Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Vermutlich in den späten Nachmittags- oder in den frühen Abendstunden suchten Diebe im Schutz der Dunkelheit drei Grundstücke im Bruno-Nielsen-Ring, im Neuen Heimweg und in der Rudolf-Junge-Straße auf. Sie drangen über ein Fenster beziehungsweise in zwei Fällen über die Terrassentür in die Objekte ein und sahen sich im Inneren um. Zur Beute zählten unter anderem Bargeld und Schmuck, die genaue Schadenssumme ist noch unklar.



Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld