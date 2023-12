Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer in Itzehoe einen Schüler angefahren und ist im Anschluss vom Ort geflüchtet.

Itzehoe (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.



Um 08.45 Uhr war ein 13-Jähriger auf dem linksseitigen Gehweg der Lehmwohldstraße in Richtung der Adolf-Rohde-Straße unterwegs. In gleicher Richtung befuhr ein dunkles Fahrzeug die Lehmwohldstraße und beabsichtigte, nach links in die Goethestraße abzubiegen. Hierbei stieß das Auto mit dem Jungen zusammen, der die Goethestraße überquerte, um dem Straßenverlauf der Lehmwohldstraße weiter zu folgen. Während das Kind stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog, setzte der Autofahrer seinen Weg fort. Ein Unbekannter half dem Gestürzten auf, der sich zunächst nach Hause begab und von dort aus mit seiner Mutter das Krankenhaus aufsuchte.



Der Geschädigte konnte das Fahrzeug lediglich als dunkel beschreiben. Möglicherweise war der Unfallort nicht die Kreuzung zur Goethestraße, sondern die zur Lessingstraße - dies ließ sich bisher nicht abschließend klären.



Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach dem Unfallverursacher, nach Unfallzeugen und nach dem Mann, der dem Itzehoer nach dem Unglück half. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.



Merle Neufeld