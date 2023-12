Am Sonntag (17.12.23) um 5:08 Uhr fuhr ein 36jähriger Itzehoer mit einem Auto auf der L119 von Itzehoe kommend nach Neuenbrook.

Neuenbrook (ots) - Kurz zuvor fiel dieser durch eine Körperverletzung in einer Itzehoer Bar am großen Wunderberg auf. Anrufer berichteten, dass der Mann sich alkoholisiert mit einem Fahrzeug entfernte. Bei der Anschlussstelle Itzehoe-Süd überfuhr dieser eine Verkehrsinsel und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer setzte die Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug fort und verlor wenige Kilometer darauf den linken Vorderreifen während der Fahrt. Der Itzehoer setzte die Fahrt bis nach Neuenbrook fort, wo das Unfallauto in der Straße West durch Polizeibeamte festgestellt wurde. Die Polizeistreife fand den Fahrer zu diesem Zeitpunkt in einer Wohnung nahe des abgestellten Fahrzeugs in einem Bett vor. Es erfolgte die Mitnahme und die Entnahme einer Blutprobe auf dem Polizeirevier Itzehoe. Der Itzehoer leistete während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand und war äußerst aggressiv und unkooperativ. Eine Fahrerlaubnis besaß er zudem nicht. Im Anschluss verblieb der Itzehoer in den folgenden Stunden im polizeilichen Gewahrsam. Polizeibeamte wurden glücklicherweise nicht verletzt. Den Itzehoer erwarten nun Verfahren wegen Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.