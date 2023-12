Am Sonntag (17.12.23) verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 17:45 Uhr bis 22 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Wriedsal.

Heiligenstedten (ots) - Über den hinteren Garten gelangten diese auf den Balkon und hebelten das Balkonfenster auf. Im Obergeschoss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erlangten diverse Schmuckgegenstände im Wert von circa 4.500 Euro. Hinweise auf Tatverdächtige liegen derzeit noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.