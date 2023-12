In der Nacht von Freitag (15.12.23) auf Samstag verzeichnete die Polizei fünf Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben.

Heide (ots) - Bislang unbekannte Täter durchwühlten den Innenraum eines Fahrzeuges nach Wertsachen im Sophienweg, einen Sprinter in der Föhrer Straße und zwei weitere Fahrzeuge in der Pellwormer Straße und der Klaus-Groth-Straße. Entwendet wurden persönliche Papiere, Zigaretten und kleinere Bargeldbeträge sowie eine Handtasche. Ein weiteres Fahrzeug stand mit eingeschlagener Beifahrerseite auf einem Parkplatz am Süderoogweg. Aus diesem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sie nimmt sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.