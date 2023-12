Am Sonntag (17.12.23) kollidierte ein Motorschiff von Binnen kommend, beim Einlaufen in die Südkammer der Großen Schleuse mit dem Binnenhaupt an der Steinmauer.

Brunsbüttel (ots) - Im Rahmen der ersten Ermittlungsschritte durch die Wasserschutzpolizei an Bord konnten folgende Schäden aufgenommen werden: Farbabrieb sowie plastische Verformungen am Schanzkleid und den Verstrebungen. Es kam zu keinen Personenschäden, keinem Wassereinbruch und keinem Austritt von Betriebsstoffen. Die Berufsgenossenschaft-Verkehr ordnete kein Weiterfahrverbot an. Das Schiff konnte die Reise fortsetzen. Das Ausmaß der Schäden an der Schleusenmauer ist nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.