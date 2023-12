In der Nacht von Sonntag (17.12.23) auf Montag zerstach ein unbekannter Täter die Reifen an sechs in der Hermann-Löns-Straße abgestellten Fahrzeugen.

Heide (ots) - Hinweise auf einen Verursacher gibt es aktuell nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter 0481-940 entgegengenommen.