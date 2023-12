Am vergangenen Wochenende haben Diebe sich Zutritt zu dem Gelände eines Recyclinghofes in Itzehoe verschafft und von dort eine nicht bekannte Menge von Kabeln entwendet.

Itzehoe (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Im Zeitraum von Samstag, 02.00 Uhr, bis zum Montag, 06.00 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam einen Zaun des Geländes in der Hafenstraße. Auf dem Grundstück suchten sie einen Unterstand auf, in dem sich ein Container mit zahlreichen Kabeln befand. Sie schafften eine unbekannte Menge der Schälkabel fort, die genaue Schadenssumme ist noch unklar.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.



Merle Neufeld