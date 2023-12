Am Donnerstag hat ein Taschendieb in der Itzehoer Innenstadt eine Frau bestohlen.

Itzehoe (ots) - Er erbeutete ein Portemonnaie mit 50 Euro Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



In der Zeit von 14.30 Uhr bis 14.30 Uhr hielt sich die Geschädigte an einem Imbiss im Oelmühlengang auf. Im Anschluss begab sie sich zu einem weiteren Lebensmittelstand, um noch etwas zu essen zu kaufen. Hier bemerkte die 55-Jährige, dass ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack fehlte.



Im Nachhinein erinnerte sich die Itzehoerin an einen Jugendlichen, der ihr am Imbiss sehr nahekam. Dass er das Portemonnaie entwendete, ist nicht auszuschließen. Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.



Merle Neufeld