Am gestrigen Abend ist es in einer Kleingartenanlage in Itzehoe zu einem Feuer gekommen.

Itzehoe (ots) - Betroffen war eine verwahrloste Gartenhütte, die komplett den Flammen zum Opfer fiel. Die Brandursache ist unklar.



Gegen 20.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Dorfstraße aus, weil dort eine Laube in einem offensichtlich nicht genutzten Garten nahe den Bahngleisen brannte. Das Feuer zerstörte das Objekt komplett, die Schadenshöhe dürfte bei etwa zweitausend Euro liegen. Die Kripo Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld