Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen ist die Auffahrt Itzehoe-Nord zur Bundesautobahn 23 im Zuge von Bergungs- und Aufräumarbeiten noch immer gesperrt.

Itzehoe (ots) - Eine Aufhebung der Sperrung ist in der nächsten Stunde zu erwarten.



Gegen 06.30 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines Müllfahrzeugs von der Schenefelder Chaussee über die Siemensstraße in Richtung Autobahn zu fahren. Im Abbiegevorgang kippte der mit Müll beladene LKW nach rechts auf die Bankette der Siemensstraße und dort in einen Graben. Der Fahrer konnte sich nicht allein befreien, ihn retteten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Führerhaus. Ein Rettungswagen brachte den Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus.



An dem Müllwagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Mittlerweile ist das Unfallfahrzeug geborgen, im Zuge der Aufräumarbeiten bleibt die Siemensstraße weiterhin noch gesperrt.



Merle Neufeld