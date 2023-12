Am Mittwochmorgen hat eine Streife in Epenwöhrden einen Fahrzeugführer überprüft, der offensichtlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand.

Epenwöhrden (ots) - Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.



Um 07.25 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Autofahrer, der in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 5 in Richtung Epenwöhrden unterwegs sein sollte. Das verdächtige Auto trafen Beamte schließlich in der Alten Landstraße auf einem Parkstreifen an. Ein Atemalkoholtest bei dem Insassen verlief negativ, allerdings deuteten einige körperliche Anzeichen des 33-Jährigen auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hin. Der Husumer leugnete die Einnahme von Rauschmitteln zunächst und einen Drogenvortest absolvierte er nicht. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und brachten den Autofahrer zur Meldorfer Polizeistation. Hier räumte der Beschuldigte schließlich ein, zuletzt vor einigen Tagen Amphetamine konsumiert zu haben, Reste von Betäubungsmitteln befänden sich noch in seinem Volkswagen. Diese stellten die Einsatzkräfte später sicher. Die Beschlagnahme des Führerscheins des Mannes ordnete ein Staatsanwalt an, die Fahrzeugschlüssel musste der 33-Jährige außerdem erst einmal abgeben.



Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Drogenfahrt und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten müssen.



Merle Neufeld