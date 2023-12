Innerhalb der letzten Tage habe Einbrecher ein Sportheim in Peissen heimgesucht.

Peissen (ots) - Sie entwendeten ein Fernsehgerät. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Im Zeitraum von letztem Sonntag, 13.00 Uhr, bis zum Mittwoch, 13.45 Uhr, suchten Unbekannte das Vereinsheim in der Straße Am Osterdeich auf. Über ein Fenster drangen sie gewaltsam in das Objekt ein und stahlen einen Flachbildschirmfernseher im Wert von knapp 400 Euro.



Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.



Merle Neufeld