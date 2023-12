In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in den Verkaufsanhänger eines Verkaufsstandes für Tannenbäume eingebrochen.

Meldorf (ots) - Sie entwendeten eine Astschere, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



In der Zeit von Dienstag, 18.00 Uhr, bis zum Mittwoch, 02.00 Uhr, suchten Diebe den Verkaufsstand in der Kampstraße auf. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür eines Bauanhängers und stahlen das Werkzeug des Herstellers Fiskars im Wert von hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte ebenfalls bei hundert Euro liegen.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 0483220350 entgegen.



Merle Neufeld