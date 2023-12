Am gestrigen Vormittag hat sich in Itzehoe eine Verkehrsunfallflucht ereignet.

Itzehoe (ots) - Ein Beteiligter entfernte sich nach dem Vorfall vom Ort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach ihm sucht die Polizei nun.



Um 11.00 Uhr war die Anzeigende mit ihrem Opel auf der Grunerstraße vom Langen Peter kommend in Richtung der Lindenstraße unterwegs. In Höhe der Aral-Tankstelle befuhr sie die Geradeausspur, um die Kreuzung Lindenstraße / Brückenstraße / Grunerstraße in Richtung der Brückenstraße zu überqueren. Vor ihr befand sich ein roter Kombi mit einem Kennzeichen mit polnischer Länderkennung. Laut der 41-Jährigen beschleunigte das Fahrzeug unmittelbar vor der Kreuzung zunächst, bremste dann jedoch trotz Grünlicht der dortigen Ampel ohne vorhersehbaren Grund stark ab. Die Itzehoerin leitete eine Vollbremsung ein, fuhr aber dennoch auf das Heck des Kombis auf. Trotz des Unfallgeschehens setzte der Fahrer des roten polnischen Wagens seinen Weg fort. Nach ihm sucht die Polizei nun.



An dem Opel der Frau entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.



Hinweise nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020



Merle Neufeld