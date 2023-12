Bereits einige Tage vor Weihnachten ist es in Heide zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Heide (ots) - Möglicherweise steht die Tat im Zusammenhang mit drei weiteren Einbrüchen, die sich in zeitlicher und örtlicher Nähe ereigneten.



Im Zeitraum vom 20. Dezember 2023, 10.00 Uhr, bis zum 22. Dezember 2023, 09.00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück im Marie-Curie-Weg. Sie suchten die Terrasse des dortigen Wohnhauses auf und stiegen über die Terrassentür in das Objekt ein. Die Eindringlinge durchsuchten diverse Räume - ob sie aus diesen etwas mitnahmen, war bei Anzeigenaufnahme noch unklar. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa tausend Euro liegen.



Im Nahbereich ereigneten sich weitere drei Einbrüche, die möglicherweise im Zusammenhang mit der beschriebenen Tat stehen. Die betroffenen Objekte befanden sich in Wesseln im Kiefernweg und zwei weitere in Heide im Andreas-Stammer-Ring.



Hinweise zu den Taten nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.



Merle Neufeld