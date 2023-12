In der Nacht zum vergangenen Samstag ist es vor einer Itzehoer Kneipe zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann einen anderen mit einem Messer verletzte.

Itzehoe (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter und seinen Begleiter geben können.



Gegen 04.15 Uhr hielt sich der Geschädigte in einer Gaststätte in der Großen Paaschburg auf. Als er einen sich vor der Tür entwickelnden Streit wahrnahm, begab er sich nach draußen. Hier erhielt er unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht, zudem verletzte ihn eine männliche Person mit einem Messer. Im Anschluss entfernte sich der Täter mit einem Komplizen in Richtung Berliner Platz. Der 31-Jährige alarmierte sofort die Polizei, eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief negativ. Eine Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Anzeigenden zunächst vor Ort und brachte ihn dann in ein Krankenhaus.



Laut dem Geschädigten und einem Zeugen war der Hauptaggressor dünn, etwa 20 Jahre alt mit schwarzem Vollbart und schwarzen, kurzen, gekräuselten Haaren. Er trug eine rote Jacke. Der zweite Täter war gleichaltrig und hatte eine Glatze.



Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.



Merle Neufeld