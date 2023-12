Am Heiligabend hat ein Autofahrer in Kollmar einem anderen die Vorfahrt genommen.

Kollmar (ots) - Es kam zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Unfallverursacher betrunken.



Der Geschädigte war mit einem Mazda auf der Bundesstraße 431 (Strohdeich) in Fahrtrichtung Neuendorf bei Elmshorn unterwegs. Zeitgleich befuhr der Beschuldigte in einem Volkswagen die Straße Deichreihe und beabsichtigte am Ende der Straße nach rechts auf die B431 Richtung Neuendorf bei Elmshorn einzubiegen. Hierbei nahm er dem Mazda-Fahrer die Vorfahrt, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Unfallbeteiligten blieben dabei unverletzt, an ihren Fahrzeugen entstanden Sachschäden von insgesamt etwa 7.500 Euro.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 28-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,80 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.



Merle Neufeld