In der Zeit von Sonntag (24.12.23) um 23 Uhr bis Dienstag (26.12.23) um 11 Uhr drangen unbekannte Täter vermutlich durch den Hintereingang in ein Schnellrestaurant in der Koogstraße ein.

Brunsbüttel (ots) - Aus dem Tresenbereich entwendeten diese eine Geldkassette mit 600 Euro Bargeld sowie diverse Paletten Getränkedosen und Lebensmittel. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 2000 Euro. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es bislang nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0481-940 entgegen.