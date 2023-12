Am Mittwoch (27.12.23) gegen 17:30 Uhr trafen in der Feldschmiede (Fußgängerzone) in Höhe eines Reisebüros zwei Personengruppen aufeinander.

Itzehoe (ots) - Es kam zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den 10 bis 15 Beteiligten, bei der ein 22jähriger Kellinghusener eine Stichverletzung an der Schulter erlitt. Als mehrere Polizeistreifen eintrafen, hatten sich die Personen bereits in verschiedene Richtungen entfernt. Auf der Anfahrt zum Einsatzort kam es in der Viktoriastraße beim Abbiegen zu einem Unfall einer Streifenwagenbesatzung mit einer Autofahrerin, es wurde niemand verletzt. Eine kleine Personengruppe stellte die Polizei am Bahnhof fest und führte erste Befragungen durch. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und die Beteiligungen einzelner Personen bleiben zu ermitteln.