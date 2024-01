Nachdem es in der Nacht zum Montag in Heide zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Gorch-Fock-Straße gekommen ist, gehen die Ermittler der Heider Kripo mittlerweile von einer Brandlegung aus.

Heide (ots) - In diesem Zusammenhang bitten sie um Hinweise von Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Brandort wahrgenommen haben.



Der entstandene Schaden an dem Gebäude dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.



Hinweise bitte an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940.



Merle Neufeld