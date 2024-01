Am Dienstag (2.01.23) um 15:30 Uhr befuhr ein 84jähriger Autofahrer aus Münsterdorf mit seinem Auto den Langen Peter Richtung Brunnenstieg.

Itzehoe (ots) - Als dieser nach links in die Beethovenstraße abbiegen wollte, kollidierte er mit einem 79jährigen Pedelecfahrer aus Itzehoe, der in entgegengesetzte Richtung den Radweg überquerte. Durch den Sturz verletzte sich der Pedelecfahrer leicht, Rettungskräfte brachten ihn in das Klinikum Itzehoe.