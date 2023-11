Der Hinweis auf einen bewaffneten Schüler (12) in einer Förderschule in Müngersdorf hat am Donnerstagmorgen (30. November) einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Köln (ots) - Gegen 10.50 Uhr hatte sich eine Mitarbeiterin der Schule beim Notruf der Polizei gemeldet und über ein Bedrohungsszenario in der Schule informiert.



Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 12-Jährige nach einem Streit im Sportunterricht mit einem Messer aus der Lehrküche der Schule bewaffnet. Zwei Mitarbeiter der Schule sprachen zunächst beruhigend auf ihn ein und überwältigten ihn kurze Zeit später, als er die Küche mit dem Messer verlassen wollte. Gleichzeitig trafen die ersten Polizisten an dem Schulkomplex an der Straße "Alter Militärring" ein. Aufgrund der zunächst unklaren Lage war die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt.



Mitschüler hatten sich nach Anweisungen der Schulleitung in ihren Klassenzimmern eingeschlossen, bis eine Gefahr für sie ausgeschlossen werden konnte. Der körperlich unverletzte 12-Jährige befindet sich derzeit zusammen mit seinen Eltern in ärztlicher Betreuung. (sw/kk)



