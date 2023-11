In der Nacht zu Donnerstag (30. November) haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahnhaltestelle "Leverkusen Chempark" in Köln-Flittard an der Stadtgrenze zu Leverkusen gesprengt und schwer beschädigt.

Köln (ots) - Nach der Anzeigenaufnahme gegen 6 Uhr hat die Polizei Köln die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder Verdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 71 zu melden. (cs/iv)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell