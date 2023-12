In der Nacht auf Freitag (1. Dezember) ist ein 66-Jahre alter Fiat-Fahrer auf der Bundesautobahn 59 kurz hinter der Anschlussstelle Köln-Wahn bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.

Köln (ots) - Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sperrten die Autobahn für mehrere Stunden für die Spurensicherung.



Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 66-Jährige gegen 2.25 Uhr auf der mittleren Fahrspur an einem Stauende auf einen stehenden Lastkraftwagen der Bundeswehr aufgefahren und in seinem weißen Fiat Doblo eingeklemmt worden sein. Die drei Insassen des Lkw blieben unverletzt. (as/cs)



