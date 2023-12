In der Nacht auf Freitag (1. Dezember) ist in einer Kölner Klinik eine 87 Jahre alte Frau ihren Verletzungen erlegen, die sie bei einem Alleinunfall am Mittwoch (22.

Köln (ots) - November) in einem Parkhaus in Rodenkirchen erlitten hatte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die 87-Jährige am Steuer eines Toyota infolge eines Fahrfehlers die Einfahrtschranke eines Lebensmittelmarkts an der Hauptstraße durchbrochen, war frontal gegen eine Wand geprallt und hatte dann rückwärtsfahrend ein geparktes Auto gerammt. Daraufhin hatte der Kleinwagen Feuer gefangen. Feuerwehrkräfte löschten den Brand und fuhren die schwerverletzte, zwischenzeitlich ansprechbare Insassin in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte die beschädigten Fahrzeuge sicher und zog den Verkehrsunfall-Opferschutz hinzu. (cg/as)



