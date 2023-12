Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen (3. Dezember) zwei mutmaßliche Autoknacker (36, 44) auf der Flucht gestellt.

Köln (ots) - Zeugenangaben zufolge sollen die Verdächtigen gegen 6.15 Uhr auf der Rösrather Straße / Karl-Schüßler-Straße versucht haben, einen geparkten Smart aufzubrechen. Das Duo flüchtete mit einem Fiesta in Richtung Ostheim. Alarmierte Polizisten entdeckten den Fiesta auf der Rösrather Straße / Pauline-Christmann-Straße und hielten das Duo an.

Bei einer Durchsuchung des Fords fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug, einen Schlagstock und Handschuhe. Die Einsatzkräfte brachten die Verdächtigen zur Wache und ließen dem 44-jährigen Fahrer, bei dem sich Hinweise auf Drogenkonsum ergaben, eine Blutprobe entnehmen. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 44-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Das Duo erwartet nun gleich mehrere Strafanzeigen. (cw/iv)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell