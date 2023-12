Dank eines aufmerksamen Zeugen (26) haben Polizisten in der Nacht zu Sonntag (3.Dezember) am Ebertplatz drei mutmaßliche Autodiebe (45, 50, 41) noch in Tatortnähe festgenommen.

Köln (ots) - Ein Haftrichter schickte die aus Montenegro, Italien und dem Kosovo stammenden Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, in Haft.



Der 26-Jährige hatte die drei Verdächtigen gegen 22.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich an einem auf dem Theodor-Heuss-Ring geparkten Porsche-Oldtimer zu schaffen machten und die 110 gewählt.

Zivilfahnder entdeckten die zunächst flüchtenden Männer nur wenig später auf einer Parkbank im angrenzenden Theodor-Heuss-Park. Im Gebüsch und unter der Bank fanden die Polizisten eine Zange, Schraubendreher und Schraubenschlüssel und stellten das Werkzeug, ebenso wie das in der Nähe geparkte Auto eines der Verdächtigen sicher.

Eine Überprüfung ergab, dass gegen zwei der Festgenommenen bereits Haftbefehle, unter anderem wegen Bandendiebstahl vorlagen.(aw/cw/iv)



