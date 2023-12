Am Montagabend (4.

Köln (ots) - Dezember) ist ein 34 Jahre alter Fußgänger in der Kölner Innenstadt auf der Kreuzung Roonstraße/ Lindenstraße von einem BMW (Fahrer:39) erfasst und schwer verletzt worden.



Zeugenaussagen zufolge soll der 34-Jährige gegen 18.15 Uhr bei "Rot" torkelnd auf der Kreuzung Roonstraße/ Lindenstraße unterwegs gewesen sein, als er mit dem vorbeifahrenden BMW kollidierte, in der Folge gegen ein stehendes Taxi fiel und zu Boden stürzte.



Polizisten ordneten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe an. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. (as/cs)



