Polizisten der Innenstadtwache haben dank eines Anwohners am Dienstagnachmittag (5.

Köln (ots) - Dezember) einen mutmaßlichen Autoknacker (34) auf einem gestohlenem Damenrad nach kurzer Verfolgung in der Südstadt gestellt. Der 34-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.



Der Kölner hatte den Verdächtigen gegen 14.15 Uhr dabei beobachtet, wie er mit einem Nothammer die Seitenscheibe eines unterhalb der Severinsbrücke geparkten Mercedes einschlug und die Polizei gerufen. Anschließend fuhr der Dieb auf einem schwarzen Damenrad in Richtung Südstadt davon. Ein Streifenteam entdeckte den Flüchtigen auf der Severinstraße und nahm ihn fest. Das bereits bei der Polizei als gestohlen gemeldete Damenrad sowie mehrere Ausweise und Kreditkarten, die der 34-Jährige vor den Augen der Einsatzkräfte in ein Gebüsch geworfen hatte, stellten die Beamten sicher.



Derzeit prüfen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74, ob der Festgenommene für weitere Taten in Frage kommt. (aw/iv)



