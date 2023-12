Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin ist am späten Dienstagabend (5.

Köln (ots) - Dezember) bei einem Verkehrsunfall in der Kölner Innenstadt schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand war die 59-jährige Kölnerin gegen 22 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Kaesenstraße in Richtung Lothringer Straße unterwegs, als eine 30-Jährige Joggerin zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße trat. Die Pedelec-Fahrerin soll aufgrund dessen stark gebremst haben und in der Folge gestürzt sein. Die Joggerin, die von der Zweiradfahrerin leicht gestreift wurde, blieb unverletzt. (cw/cs)



Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell