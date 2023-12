Dank eines aufmerksamen Zeugens (25) haben Polizisten in der Nacht zu Mittwoch (6.

Köln (ots) - Dezember) einen mutmaßlichen Einbrecher (42) nach kurzer Flucht gestellt und festgenommen. Der 42-Jährige steht im Verdacht, in insgesamt drei Geschäfte in Zollstock eingebrochen zu sein. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.



Nach derzeitigem Stand hatte der 25-Jährige gegen 1 Uhr beobachtet, wie sich der mutmaßliche Einbrecher an der Tür einer Bäckerei in der Theophanostraße zu schaffen machte. Als der Verdächtige mit einem Fahrrad in Richtung Herthastraße flüchtete, wählte der Zeuge die 110. Aufgrund der guten Personenbeschreibung erkannte ein Streifenteam den mutmaßlichen Einbrecher auf dem Höninger Weg / Herthastraße und stellte ihn nach kurzer Flucht in der Herthastraße. Weitere Streifenteams entdeckten neben den Einbruch in die Bäckerei zwei weitere Einbrüche in einen Imbiss und ein Restaurant auf dem Höninger Weg fest. Bei dem 42-Jährigen fanden sie einem Beutel mit Bargeld, Mobiltelefone und mutmaßliches Einbruchwerkzeug, (cw/kk)



