In der Nacht auf Samstag (25.

Köln (ots) - November) ist ein 66 Jahre alter Kölner gegen 5.45 Uhr im Stadtteil Roggendorf auf der Berrischstraße auf Höhe der Gurtnickstraße schwer verletzt aufgefunden worden. Rettungskräfte brachten den 66-Jährigen mit Kopfverletzungen in eine Klinik.



Laut Zeugenaussagen hatte sich der Kölner gegen 0.30 Uhr alleine zu Fuß von der Bruchstraße auf den Weg gemacht und nach eigenen Angaben die Bahnunterführung auf der Heinrich-Latz-Straße passiert.



Die bisherigen Ermittlungsansätze des Kriminalkommissariats 14 haben nicht zur Klärung der Geschehnisse geführt. Fest steht, dass die Geldbörse des Seniors seither fehlt.



Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen machen können und bitten diese, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.



