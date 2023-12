Am Mittwochabend (6.

Köln (ots) - Dezember) haben zwei bewaffnete Männer einen 25-Jährigen bei einem verabredeten Verkauf zweier Uhren der Marke Rolex in Köln-Rath/Heumar überfallen.

Der angebliche Kaufinteressent soll etwa 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und Bartträger sein. Zur Tatzeit soll er einen blauen Pullover und eine schwarze Hose getragen haben. Sein Komplize, der im Verlauf des "Verkaufsgesprächs" hinzugekommen war, soll ebenfalls 1,80 Meter groß sein, dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein. Die Polizei sucht dringend Zeugen.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich der 25-Jährige für 19.30 Uhr über eine Online-Verkaufsplattform mit dem angeblichen Interessenten an dessen vorgegebener Wohnanschrift auf der Donarstraße verabredet. Während der Gesuchte sich beide Uhren der Marke Rolex zeigen ließ und diese anzog, fiel dem Kölner ein zweiter Mann auf, der aus Richtung Rösrather Straße mit einer Schusswaffe drohend hinzukam. Nachdem der angebliche Kaufinteressent den 25-Jährigen mit Pfefferspray besprüht hatte, seien beide in Richtung Königsforster Wald weggerannt.



Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (as/iv)



