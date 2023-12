Nach einem Einbruch am Sonntagmorgen (3. Dezember) in ein Kunsthaus in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den gestohlenen Schmuckstücken geben können.

Köln (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Unbekannter gegen 7 Uhr eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss des Kunsthauses am Neumarkt eingeschlagen haben und über ein Baugerüst in die Ausstellungsräume gelangt sein. Dort schlug er mehrere Vitrinen ein und flüchtete anschließend mit der Beute. Ein Alarmfahrer informierte kurze Zeit später die Polizei über den Einbruch.



Bilder der entwendeten Schmuckstücke sind unter folgenden Links einzusehen:



https://polizei.nrw/fahndung/121643



https://polizei.nrw/fahndung/121644



https://polizei.nrw/fahndung/121645



https://polizei.nrw/fahndung/121649



Hinweise zum Einbruch und dem abgebildeten Schmuck nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/de)



