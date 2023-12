Spezialeinheiten der Polizei Köln haben am Freitagabend (8.

Köln (ots) - Dezember) einen 30 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in der Vogelsbergstraße im Stadtteil Blumenberg gestellt.



Nach ersten Erkenntnissen soll der alleinlebende Mann gegen 18:30 Uhr einen Nachbarn im Hausflur mit einem Messer bedroht und sich anschließend in seine Wohnung zurückgezogen haben. Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab und zogen Spezialeinheiten hinzu.



Spezialkräfte verschafften sich gegen 22 Uhr Zugang zur Wohnung, wo sie den Tatverdächtigen überwältigten. Der 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.



Ermittler des Kriminalkommissariat 54 haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des Sachverhalts aufgenommen. (sw/kk)



Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell