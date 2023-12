Die Polizei sucht nach einem versuchten bewaffneten Überfall auf einen Kiosk am Sonntagabend (10. Dezember) im Stadtteil Niehl nach einem dunkel gekleideten Mann.

Köln (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der maskierte Unbekannte gegen 22.45 Uhr den Kiosk auf der Niehler Straße und forderte vom Inhaber (53) unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Als sich der 53-Jährige weigerte die Kasse zu öffnen und nach einem Baseballschläger griff, flüchtete der Maskierte ohne Beute zu Fuß über die Florastraße in Richtung Amsterdamer Straße.



Zur Tatzeit soll der 1,75 bis 1,85 Meter groß beschriebene Verdächtige eine dunkle Daunenjacke mit weißer Aufschrift auf der linken Brust, schwarze Handschuhe, eine Sturmhaube und eine dunkle Hose getragen haben.



Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/kk)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell