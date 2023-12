Nach dem Raubüberfall auf einen 15 Jahre alten Kölner am Samstagabend (9.

Köln (ots) - Dezember) in der Innenstadt sucht die Polizei nach zwei Unbekannten.



Gegen 17.20 Uhr soll einer der Männer den Jugendlichen auf der Schildergasse in Höhe der Hohestraße angesprochen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als der Geschädigte zunächst zusammen mit seinen beiden Begleitern (15, 16) die Herausgabe verweigerte, sollen die Verdächtigen mit dem Einsatz eines Messers gedroht haben. Daraufhin händigte der Bedrohte sein Portemonnaie aus und die Angreifer tauchten in der Menschenmenge in Richtung Hauptbahnhof unter.



Der Überfallene beschrieb die beiden Flüchtigen als etwa 16-20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Beide sollen zur Tatzeit mit schwarzen Jacken und dunklen Hosen bekleidet gewesen sein.



Hinweise zum Tatgeschehen oder den Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/cs)



