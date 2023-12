Nach dem Raub einer Handtasche zum Nachteil einer Seniorin (90) am Montagabend (11.Dezember) auf der Teutoburger Straße in der Südstadt sucht die Kriminalpolizei nach einem etwa 30 Jahre alten Pärchen.

Köln (ots) - Zeugenaussagen zufolge war die Kölnerin gegen 20.40 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator vom Chlodwigplatz auf dem Heimweg. Vor der Eingangstür ihres Hauses sollen die beiden dunkel gekleideten Angreifern die 90-Jährige dann gewaltsam in den Flur gedrängt und ihr dort die Handtasche entrissen haben. Danach flüchteten die Frau und ihr Komplize, der zum Tatzeitpunkt einen Vollbart trug, samt der Beute in Richtung Alteburger Straße.



Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststellle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (al/iv)



Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell