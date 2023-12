Mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung am innerstädtischen Kriminalitätsbrennpunkt Neumarkt fahndet die Kripo Köln derzeit nach fünf Verdächtigen, die in der Nacht auf Donnerstag (24.

Köln (ots) - August) einen 37 Jahre alten Obdachlosen beraubt haben sollen. Nach Angaben des leicht verletzten Geschädigten attackierten die Männer ihn kurz nach Mitternacht, als er an der Ecke Cäcilienstraße/Neumarkt mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen sei. Unvermittelt sollen die Angreifer ihn niedergetreten und -geschlagen und anschließend seine Bauchtasche mit zwei Handys entwendet haben.



Fotos der mutmaßlichen Räuber sind unter folgendem Link abrufbar:



https://polizei.nrw/fahndung/122027



Das wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise zu Identität und Aufenthaltsort der Abgebildeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)



