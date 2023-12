Nach dem Verkehrsunfall mit einer beteiligten Roller-Fahrerin (32) am Montagmorgen (11. Dezember) im Bereich der Kreuzung Innere Kanalstraße / Vogelsanger Straße im Stadtteil Ehrenfeld fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines silbernen Mercedes.

Köln (ots) - Nach derzeitigem Stand fuhr die 32-Jährige Kölnerin gegen 9.30 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Inneren Kanalstraße in Richtung Aachener Straße. Als der voraus fahrende Mercedes unvermittelt auf ihre Spur wechselte, soll sie dem Wagen ausgewichen und infolgedessen gestürzt sein. Die Frau stürzte erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Mercedes soll in Richtung Aachener Straße weiter gefahren sein.



Das Verkehrskommissariat 2 hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht in dieser Sache nach einem Mann, der sich an der Unfallstelle als Zeuge gemeldet hatte. Er soll zum Unfallzeitpunkt als Fußgänger unterwegs gewesen sein und hatte seine telefonischen Kontaktdaten fehlerhaft an die verletzte Frau übermittelt.



Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher gemacht haben, können sich ebenfalls telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw





Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell